Klokken in Kersbeek kunnen (voorlopig) niet meer luiden Vanessa Dekeyzer

26 februari 2020

15u21 2 Kortenaken Het zal al heel wat inwoners van Kersbeek opgevallen zijn: de kerkklokken laten al ruim twee weken niets meer van zich horen. “Door een vergissing van de netbeheerder en de energieleverancier werd de elektriciteit in de kerk afgesloten”, klinkt het bij de pastorale zone Kana.

De meeste kerkklokken worden tegenwoordig automatisch aangestuurd met een computergestuurde luidinstallatie. In Kersbeek en op vele andere plaatsen is dit er eentje van de fima Clock-o-Matic. Met enkele drukken op de knoppen kan je zo de klokken laten luiden. Tegenwoordig kan dit zelfs per sms naar de gewenste klok.

Maar dat kan al twee weken niet doordat de elektriciteit ‘per vergissing’ werd afgesloten in de kerk. “De kerkraad heeft meteen accuraat gereageerd door met zowel met de netbeheerder als met de energieleverancier contact op te nemen om samen te zoeken naar een oplossing voor deze benarde situatie. De gesprekken zijn momenteel lopende. We hopen snel op witte rook.”