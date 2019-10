Kleuterschooltje De Kiem trekt alarmbelletje : nog twee kleuters gezocht voor februari Kristien Bollen

01 oktober 2019

17u51 0 Kortenaken Directeur Sigi Raymakers van de GVKS (gesubsidieerde vrije kleuterschool) De Kiem in de Rectorijstraat op de Ransberg bij Kortenaken trekt aan de alarmbel. Zoals in iedere school zullen de officiële tellingen op 1 februari doorgaan. Om het verdere bestaan van de kleuterschool te kunnen blijven garanderen moeten er minstens 12 zijn, de school heeft er helaas slechts 10.... Nog twee kleuters zijn dus zéér welkom !

Gezellig dorpsschooltje

De kleuterschool De Kiem bestaat intussen al meer dan 50 jaar. Steeds is het een echt “dorps-kleuter-schooltje” geweest met een 15 à 20-tal kleuters. Dit schooljaar ziet het er naar uit dat het minimum aantal leerlingen niet gehaald zal worden. “Niet dat we er ooit van dromen om ooit een ‘grote’ kleuterschool te worden” zegt directeur Sigi Raymakers. “Een kleine dorpsschool heeft nu eenmaal heel wat voordelen, vooral voor de kinderen zelf. Maar door de telling in februari dreigen we ons eerste ‘genadejaar’ in te gaan. Als school kan je zo twee jaar verder, als je het minimumaantal haalt vervalt het. Nu hebben we bij het begin slechts 10, later in het schooljaar, tegen maart en april komen er nog enkele ‘instappertjes’ bij. Maar dat telt dus niet voor de telling in februari. Zo een ‘stempel’ als ‘genadejaar willen we toch wel vermijden, zeker als je weet dat men bij een recente inspectie niets dan lof had over onze school”.

Kleinschaligheid is juist extra troef

“De kracht van een kleine school is dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar leren spelen en elkaar ook helpen. Zo heeft onze school twee klasjes : de instappertjes samen met het eerste kleuterklasje en het tweede samen met het derde kleuterklasje. In de voormiddag zitten deze twee klassen apart, in de namiddag zitten deze steeds samen. De kinderen van verschillende leeftijd leren spelenderwijs met elkaar om te gaan; de jongsten leren van de ouderen en de oudsten dragen mee zorg voor de kleinsten. Ook de betrokkenheid van de ouders is nu eenmaal groter. Anderzijds is het voor de juffen ook makkelijker om beter in te spelen op de individuele noden van een kind”.

Klein schooltje en grote (speel)tuin

In het laatste inspectieverslag staat letterlijk vermeld dat deze kleuterschool een “paradijs” is voor de kinderen. Zo zijn er twee ruime klassen met verschillende speelhoeken. “Maar buiten de klaslokalen zelf hebben we nog veel meer te bieden. We liggen in een groene omgeving met een grote tuin. Deze tuin dient niet enkel om te spelen. Heel het jaar door trekken we regelmatig met onze kleuters naar buiten op onze ‘tuinwriemeldagen’. Samen gaan we dan op ontdekking in de tuin, planten we en oogsten we groenten die we kweken en zorgen ook voor onze koesterburen (insecten en vogels)” vertelt Sigi vol enthousiasme die nog op enkele kleuters voor februari hoopt. Meer info over de school kan je vinden op hun website : www.gvksdekiem.be of op hun Facebookpagina Kleuterschool de Kiem.