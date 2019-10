Klanten vieren dertig jaar Geschenken Denruyter Vanessa Dekeyzer

13 oktober 2019

19u17 0 Kortenaken Al dertig jaar is Geschenken Denruyter een vaste waarde op het Dorpsplein van Kortenaken. Die speciale verjaardag werd samen met de klanten gevierd met onder meer pizza, cava, kleur-en stijladvies, animatie voor de kinderen, geschenkjes en een kortingsactie.

Gestart als meubelzaak groeide de winkel met de tijd uit tot een volwaardige geschenk-en decoratiewinkel met online webshop. Je vindt er een ruim assortiment in koken, tafelen, interieur en lifestyle. “En sinds kort is ons kerstaanbod uitgestald”, zegt Lieve Denruyter. “We hebben weer leuke dingen in huis om er een mooie eindejaarsperiode van te maken.”

Lieve krijgt in haar zaak de steun van haar man Jo en haar kinderen Jolien en Maarten. Samen proberen ze de klanten het zo aangenaam mogelijk te maken. En het gezin heeft ook het hart op de juiste plaats. Zo vindt op zaterdag 30 november voor de tweede keer de Late Night Christmas Shopping met gin en cava by Tensu plaats ten voordele van Rode Neuzen Dag. “We slaan de handen weer in mekaar met heel wat andere lokale handelaars, onder meer Beauty Factory, Cupcake Saga, MOOD-s, imPressed, Duroc De Riegel, Moulin de la Batie, Kelly Borgers en bakkerij Vanvuchelen. Iedereen is van harte welkom vanaf 19 uur. En wie langskomt, krijgt meteen tien procent korting op de hele collectie in onze winkel.” Meer info vind je op e Facebookpagina van Geschenken Denruyter en op de website www.s-and-p-shop.be.