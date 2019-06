Klacht tegen sluikstort in natuurgebied Heibos vdt

12 juni 2019

14u07 9 Kortenaken Jaak Geebelen, conservator van natuurgebied Heibos op de grens van Linter en Kortenaken, is niet te spreken over het afval dat een lokale fruitteler dumpte in een erkend natuurgebied. “De paar honderden kilo’s rottende peren verstoren de bosbodem”, klinkt het bij de boze conservator.

Onlangs deed Jaak een inspectieronde door het natuurgebied, toen hij plotseling een grote berg rottende peren ontdekte. “Ik wilde eigenlijk weten of de fruitteler het eerste stort had opgeruimd, zoals hij een tijd geleden beloofde. Toen vond ik er een enorme hoeveelheid dakplaten maar ook afgedankte landbouwmaterialen over de hele boszoom grenzend aan zijn fruitbedrijf ”, begint Jaak het verhaal.

Rottend fruit

Hij had een vermoeden van wie de rommel was en sprak de man daarover aan. De conservator gaf de fruitteler het vertrouwen om de rommel op te ruimen. “We zijn een ruime tijd verder en er werd niets opgeruimd. Integendeel, hij dumpte nog een paar honderden kilo’s fruitoverschot. De fragiele bosbodem van dit oud bos werd met zijn tractor stuk gereden en al dat rottend fruit verstoort de bodem. De isolatie van die golfplaten begint te verbrokkelen en komt zo in het milieu terecht.”

Voedselverspilling

Helaas is dit geen alleenstaand geval. Grote hoeveelheden niet verkoopbare peren worden in de regio gedumpt in de natuur waar ze voor een aanzienlijke vermesting en verzuring zorgen. Wat Jaak nog het meest tegen de borst stoot is deze voedselverspilling. “Is er dan echt geen andere oplossing dan het vernietigen van voedsel? De overheid en de fruitsector moeten misschien nog eens samenzitten om een oplossing te vinden voor deze problematiek.”

Natuurpunt Oost-Brabant heeft een klacht neergelegd bij de politie tegen het verdachte fruitbedrijf uit Ransberg.