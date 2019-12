Kerstconcert met lichtspektakel Kristien Bollen

18 december 2019

In de kerk van Waanrode vindt zondag 22 december het zesde Kerstconcert plaats met allerlei kerstliederen en een fantastisch en oogverblindend lichtspektakel. Een totaal ander concept dus dan de vorige jaren, gegarandeerd een prachtig en uniek gebeuren. Het concert begint om 19 uur en het einde is voorzien omstreeks 21 uur.

Lieveke, Sanne en Jeroen, Michel en Kevin Jordens, Jan Geenen, Mario Knops, Berrita en Yves vertolken de mooiste kerstliederen. Bruno Wouters, die eveneens instaat voor de verlichting en de klank, neemt de muzikale begeleiding voor zijn rekening. Michel en Kevin Jordens garanderen een vlekkeloze organisatie.

Iedereen is van harte welkom. De inkom bedraagt slechts 3 euro als tussenkomst in de onkosten. Vooraf reserveren is niet mogelijk! Na het optreden kan je nagenieten met een drankje en een praatje.