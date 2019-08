Kermis Hoeleden-Dries gaat halfoogst tegemoet met knallend programma Vanessa Dekeyzer

13 augustus 2019

17u33 0 Kortenaken Kermis Hoeleden-Dries is met haar jaarlijkse seniorennamiddag halfweg haar festiviteitenprogramma. Al sinds 1907 is deze tiendaagse kermis hét evenement voor jong en oud. Morgen maakt de spiegeltent aan de Zandstraat zich op voor de wielerwedstrijd voor nieuwelingen, discobar Veronica en een optreden van Domino.

“De kermis is al succesvol geweest”, zegt Pieter Boesmans van vzw Jonkheid Hoeleden-Dries. “Voor het eerst hadden we op vrijdag de Vlaamse Nacht vervangen door de Nacht van den Hoewelense Dries en dat concept werd erg gesmaakt, net als de kinderhappening op zaterdagvoormiddag die we grootser aangepakt hadden.”

De hele week vinden er nog activiteiten plaats in de tent. Zondag wordt de kermis naar goede traditie afgesloten met het tractortreffen, de tractorprocessie en de Boerenfuif. “We hopen nog heel veel volk naar onze tent te trekken”, zegt Pieter. “Dat de kermis na meer dan 100 jaar nog levendig is, hebben we te danken aan het bestuur, dat steeds goed werk geleverd heeft, en aan de 250-tal vrijwilligers. Zonder helpers sta je nergens.”

Tijdens de seniorennamiddag vandaag werd er ook gefilmd. De gemeente maakt namelijk verspreid over Kortenaken korte filmpjes over het leven en welzijn in Kortenaken. Al deze opnames worden gebundeld tot één reportage die de nieuwe inwoners op de onthaaldag binnenkort zullen te zien krijgen. Zo krijgen zij een goed overzicht over wat er allemaal te beleven is in hun nieuwe gemeente.

Alle info over de festiviteiten op Hoeleden-Dries kermis vind je op Facebook.