Kerk Ransberg loopt vol voor Wereldlichtjesdag Kristien Bollen

11 december 2019

11u47 0 Kortenaken Curieus Kortenaken blikt tevreden terug op de eerste bijeenkomst voor de Wereldlichtjesdag. Zondagavond daagden een kleine 200 mensen op in de kerk van Ransberg. Zowel binnen als buiten de kerk werd gezorgd voor een speciale sfeer met enkele lichteffecten.

Binnen in de kerk waren de duizend lichtjes de blikvanger: van achteraan in de kerk mondden ze uit in een grote hartvorm, die omstuwd werd door een zee van lichtjes op de trappen van het altaar. Kinderen en volwassenen brachten korte stukjes tekst naar voor, die werden ondersteund met enkele illustrerende beelden op een groot scherm. Stig Kestens, Marit Reynaerts en Marie Vergeylen staken een speciale kaars aan om de overleden kinderen van alle aanwezigen te herdenken. Passende liedjes werden live gebracht.

“Wij zijn bijzonder tevreden over deze eerste bijeenkomst,” aldus voorzitter Jos Coomans. “Wij hadden niet verwacht dat de kerk zo goed als vol zou lopen, maar het toont wel aan dat er nood is aan een dergelijk initiatief. We zorgden voor een kleine attentie in de vorm van een zelfgemaakt hartenkaarsje, een herdenkingssterretje en een kaarsenpakketje. De reacties waren achteraf alleszins erg warm. We kunnen nu al beginnen aan de voorbereiding voor volgend jaar. Er waren alvast ook heel wat geïnteresseerden om daaraan mee te werken”.