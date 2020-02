Kazernewoningen zijn (eindelijk) verkocht Vanessa Dekeyzer

28 februari 2020

12u00 0 Kortenaken De gemeenteraad keurde de verkoop van de twee kazernewoningen in Kersbeek goed. Er werd een bod ontvangen gelijk aan de schattingsprijs voor de twee te renoveren halfopen woningen die naast het kinderdagverblijf zijn gelegen.

Nadat de woningen al twee jaar te koop staan, werd eindelijk een koper gevonden. “De kopers wensen de beide woningen te renoveren om één woning zelf te bewonen en de andere te verhuren”, zegt schepen van Gebouwen, Niels Willems (N-VA). “De woningen staan al zeven jaar leeg en begonnen in verval te geraken. We hebben dan ook twee jaar geleden de beslissing genomen om tot verkoop over te gaan. Nu is er eindelijk een geschikte koper gevonden en we hebben dan ook beslist om de verkoop te laten doorgaan.”