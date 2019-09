Karolien Piskor verhuist haar schoonheidssalon Mooi van de Krawatenstraat naar het Dorpsplein Vanessa Dekeyzer

13 september 2019

Karolien Piskor opent vrijdagavond haar nieuw schoonheidssalon Mooi! op het Dorpsplein van Kortenaken. Voordien runde ze haar zaak al acht jaar in de kelder van haar woning in de Krawatenstraat. “Hier op het Dorpsplein heb ik veel meer beweging rond mij.”

“Het was mijn grote droom om ooit een nieuw pand te openen op het Dorpsplein in mijn geliefde Kortenaken”, vertelt Karolien. “Toen dit pand twee jaar geleden te koop werd aangeboden, hebben we geen seconde getwijfeld. Het was een stevige renovatie, we hebben heel hard gewerkt en nu zijn we extreem trots op het resultaat: MOOI 2.0. De persoonlijke aandacht blijft dezelfde, de professionaliteit blijft dezelfde en de heerlijke behandelingen blijven dezelfde. Enkel de locatie is gewijzigd. Heel graag tot binnenkort in mijn nieuwe salon!”