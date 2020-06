Kapel van Ransberg krijgt opknapbeurt, gemeente zoekt ondertussen verdwenen schilderij uit kapel Kristien Bollen

29 juni 2020

11u25 0 Kortenaken De Kapel van de Verlosser in Ransberg, een herkenningspunt bij het binnenrijden van Kortenaken, krijgt een opknapbeurt. Het dak met de opvallende peervormige torenspits is afgelopen winter al gerestaureerd. De gevels en het interieur van de kapel, gebouwd in 1692-1699, komen nu aan de beurt.

“Onze Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Zuid-Hageland werkt in overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed aan een totaalvisie voor de site”, vertelt schepen van Erfgoed Niels Willems. “Ook de drie kapelbomen zijn beschermd. Je zou het niet verwachten, maar de knotlinde op de hoek van de Kapelstraat en de Dorpsstraat blijkt de oudste van de drie. De twee witte paardenkastanjes zijn naar schatting 120 jaar oud. Door te drastische snoeiwerken zijn beide bomen de afgelopen jaren verzwakt. Een van beide kastanjebomen viel volgens gespecialiseerde boomverzorgers niet meer te redden. Sneller dan verwacht blijkt nu dat de boom dit voorjaar geen bladeren meer heeft gekregen. Voor de veiligheid gaan we de boom kappen.”

In de winter plant de gemeente een nieuwe kastanjeboom, op veiliger afstand van de kapel. “We gaan meteen ook een tweede kastanje planten, die op termijn de andere monumentale kastanjeboom moet vervangen”, gaat schepen Niels verder.

Groene buffer

Vroeger lag de kapel in het midden van een kruispunt. Achter de kapel wordt nu een verkaveling voor vijf woningen ontwikkeld. Gezien hun ligging zijn er duidelijke bouwvoorschriften bepaald en werd een bufferzone afgestaan aan de gemeente. Dit biedt ruimte om met hagen en houtkanten een groene buffer te behouden. De gemeente Kortenaken wil er een aangenamere rustplaats voor fietsers en wandelaars inrichten, in samenwerking met Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

Schilderijen

Toen de paters van Wezembeek-Oppem verhuisden uit hun klooster stootten ze op een schilderij van de kapel uit 1994 van lokaal schilder Roger Lenaerts. “Ze schenken dat schilderij nu aan de geloofsgemeenschap van Ransberg. Het krijgt een mooie plaats in de parochiekerk. De gemeente en kerkraad zijn echter nog op zoek naar een ander schilderij dat in de kapel hing, maar nu verdwenen is. Het gaat om een afbeelding van Christus aan het kruis. Bij de restauratie van het interieur zou het fantastisch zijn als het doek weer op zijn oorspronkelijke plaats komt te hangen. Tips over het verdwenen schilderij zijn welkom via info@kortenaken.be”, besluit de schepen.