Kangoo Jumps Belgian Fitness Festival in Waanrode vdt

20 augustus 2019

09u13 0 Kortenaken Op zaterdag 14 september, van 10 tot 16 uur, zakken verschillende Europese sporters af naar sporthal De Vruen in Waanrode voor het Kangoo Jumps Belgian Fitness Festival.

Kangoo Jumps zijn schoenen met een veersysteem eronder. Je kan er mee joggen of fitnessen zonder schadelijke schokimpact. Zo spaar je je gewrichten tijdens het sporten en kan je zelfs herstellen van een blessure. “Tijdens de uitreiking van de sportlaureaten eerder dit jaar werd reeds een demosessie gegeven van deze nieuwe fitnesshype”, zegt schepen van Sport Kristof Mollu (CD&V). “Daar werden ook de contacten gelegd voor de organisatie van het festival in onze gemeentelijke sporthal. Voor onze regio is dit festival uniek en het geeft een internationale uitstraling aan de gemeente.”