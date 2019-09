KANA verkoopt pastorie van Kersbeek samen met drie bouwgronden Vanessa Dekeyzer

12 september 2019

11u38 0 Kortenaken De kerkraad KANA Kortenaken heeft beslist de pastorie van Kersbeek te verkopen. Naast de pastorie worden ook nog drie gronden van de hand gedaan.

Er is niet alleen een kerkenplan, ook de pastorieën in Kortenaken worden onder de loep genomen. Het gemeentebestuur en de kerkraad KANA bekijken daarbij welke pastorieën nog een functie hebben en welke toe zijn aan een herbestemming.

De pastorie van Waanrode wordt het centrale secretariaat voor alle Kortenaakse parochies en die van Hoeleden wordt heringericht tot twee of drie sociale huurappartementen. In de pastorie van Kortenaken, eigendom van de gemeente, woont voormalig pastoor Jan Berghmans. De pastorie van de Ransberg, ook eigendom van de gemeente, wordt verkocht, net als die van Kersbeek, eigendom van KANA.

Vanaf 150.000 euro

“Samen met de pastorie verkopen we drie gronden in Kersbeek, Hoeleden en Waanrode”, zegt pastoor Jan Vandervelpen. “Elke zaterdag van september tot 5 oktober kan je tussen 14 en 16 uur de pastorie van Kersbeek bezoeken. Bieden is mogelijk vanaf 150.000 euro.

Meer informatie vind je op www.biddit.be. Hier kan je ook de te koop gestelde bouwgronden terugvinden. Een informatievergadering vindt plaats op donderdag 3 oktober om 17 uur in het notariskantoor aan de Bollenberg 39 in Lubbeek. Inschrijven hiervoor dient vooraf te gebeuren via mail naar info@notariaatlubbeek.be.

