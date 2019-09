Jubilarissen in de bloemetjes gezet op eerste jubileumfeest Vanessa Dekeyzer

23 september 2019

15u55 3 Kortenaken Maandag zette het gemeentebestuur van Kortenaken alle koppels die 50, 60 of 65 jaar getrouwd zijn, in de bloemetjes. Het was de eerste keer dat dit jubileumfeest plaatsvond.

In totoaal gingen 25 koppels in op de uitnodiging van het gemeentebestuur om samen met hen hun jubileum te vieren. “Het is dit jaar voor het eerst dat we dit feest organiseren voor de gouden, diamanten en briljanten huwelijksparen. Voorheen gingen we op bezoek bij alle jubilarissen”, zegt burgemeester Stefaan Devos (CD&V). “Vanaf dit jaar kozen we er voor om enkel de diamanten en briljanten koppels te bezoeken en hen allen ook te nodigen voor een sfeervolle namiddag. Zo kunnen ze ontspannen bijpraten met mensen van dezelfde generatie. Wij zorgen voor een glaasje, een lekker dessertenbuffet en een vrolijke muzikale noot.”

De koppels werden gehuldigd met een oorkonde van de gemeente en van de koning en koningin en ontvingen een cadeaucheque van het gemeentebestuur.