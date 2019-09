Johan en Inge heropenen restaurant De Luzern in Miskom Dorp Vanessa Dekeyzer

26 september 2019

17u07 3 Kortenaken Restaurant De Luzern heeft na zes jaar haar locatie in de dorpskern van Kortenaken omgeruild voor een nieuwe start in Miskom Dorp. Jonathan Vanheer en Inge Veulemans bouwden een ruime villa om tot een gezellig restaurant met vijftig plaatsen en daarnaast nog twee feestzaaltjes.

Zes jaar geleden begonnen Jonathan en Inge met de uitbating van De Luzern in het vroegere Eethuis Layla op het Dorpsplein van Kortenaken. “We hebben daar ons klantenbestand stilletjes maar zeker opgebouwd en de zaken draaiden goed. Maar het gebouw vertoonde vele gebreken. We wilden wel investeren, maar enkel op voorwaarde dat we het pand konden kopen. En daar knelde het schoentje, want een aankoop bleek niet mogelijk.”

Geluk hebben

En dus moesten Jonathan en Inge op zoek naar een alternatief. “We gingen op zoektocht in de regio Kortenaken, omdat we ons vast cliënteel niet in de steek wilden laten en omdat hier weinig andere horecazaken zijn. Er is dus zeker nood aan een restaurant als dat van ons. Toen we op het internet de ruime villa in Miskom Dorp zagen, was onze interesse meteen gewekt. Het pand stond al enkele jaren te koop, maar de hoge verkoopprijs was blijkbaar een groot euvel. Net omdat het woning al zolang te koop stond, werd ons bod, dat een stuk onder de vraagprijs lag, toch aanvaard. Een mens mag al eens geluk hebben zeker.”

Jonathan en Inge gingen meteen over tot de nodige opknapwerken. “Alles wat verkeerd kon gaan, is verkeerd gegaan”, zegt het koppel lachend. “Maar uiteindelijk is alles toch goed gekomen en we zijn super tevreden met het resultaat. De vroegere leefruimte heeft plaats gemaakt voor een gezellig restaurant met 50 plaatsen. De naastliggende keuken werd ingericht met materiaal dat we al hadden, aangevuld met een stukje nieuwe keuken. Daarnaast hebben we nog twee feestzalen ter beschikking, eentje voor ongeveer 25 mensen en een kleinere voor een vijftiental personen. Achter de woning hebben we een terras ingericht, net als parkeergelegenheid. En er is een tuin, waarin we tegen volgende zomer wat speeltuigen voor de kinderen willen plaatsen en een dierenweide willen inrichten.”

Lovende reacties

Afgelopen weekend ging De Luzern officieel open, maar dat gebeurde zonder veel toeters en bellen. “Dat was een bewuste keuze om niet meteen overstelpt te worden, zoals bij onze opening in Kortenaken. Een nieuwe locatie is toch altijd even wennen voor onszelf én het personeel. Het openingsweekend is alvast goed verlopen en de reacties waren bijzonder lovend. De reservaties lopen nu ook vlotjes binnen. Iedereen is welkom op maandag-, dinsdag-en vrijdagavond vanaf 16.30 uur, en op zaterdag en zondag vanaf 11.30 uur.