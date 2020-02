Jeugdfanfare speelt Valentijnsconcert ten voordele van Kom op tegen Kanker Geert Mertens

02 februari 2020

In zaal Velpezicht verzamelde de jeugdfanfare Sforzando Hoeleden (Kortenaken) afgelopen zondag voor hun allerlaatste repetitie voor hun Valentijnsconcert. Op zondag 9 februari organiseert Think Positive een jeugdconcert ten voordele van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Op het programma staat een afwisselende namiddag vol muziek, dans en zang gebracht door een enthousiaste groep jongeren.

“Veel mensen denken dat jongeren allen maar gamen of met hun gsm bezig zijn”, zegt Peter Gils van de jeugdfanfare Sforzando Hoeleden. Niets is minder waar. Veel jongeren zijn ook met muziek bezig. “In Hoeleden geven ze een concert met enkele solisten om geld in te zamelen.”

Het evenement vindt plaats in gemeenschapscentrum Den Hoek in Kortenaken van 14.30 tot 18 uur. De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Voor meer informatie en reservatie: 1000kmthinkpositive@gmail.com