Is Kortenaken voor of tegen de papiercontainer? Vanessa Dekeyzer

10 maart 2020

11u06 6 Kortenaken EcoWerf wil vanaf 2021 papier en karton inzamelen in containers. Dit biedt heel wat voordelen. Voor de gemeente Kortenaken instapt in dit project, polst het gemeentebestuur naar de interesse bij de inwoners via een bevraging. Deze korte enquête valt deze week bij 500 willekeurige personen in de bus.

“Wie vandaag rondrijdt in onze gemeente, merkt het zeker op: door de felle wind waait er op veel plaatsen papier over de straten. De regen maakt het bovendien extra moeilijk om het papier en karton in te zamelen”, zeg schepen van Milieu Griet Vandewijngaerden (sp.a). “De papiercontainer kan hiervoor de ideale oplossing zijn. We vragen aan 500 Kortenakenaren of zij interesse hebben om deel te nemen. De reacties nemen we mee als advies bij de beslissing.”

Standaard worden containers van 240 liter aangeboden maar er zijn ook andere maten verkrijgbaar. De huurprijs van de container bedraagt 10 euro per jaar. Dit is een vaste prijs en er wordt geen ophalingstarief aangerekend. Gezinnen kunnen vrij kiezen of ze gebruik maken van een container. Wie geen container wenst te gebruiken, kan wel nog papier en karton naar het containerpark brengen.