Is er meer kalk in het Kortenaakse water?

21 juni 2019

14u18

De afgelopen weken werd het gemeentebestuur van Kortenaken meermaals gecontacteerd met vragen over de waterhardheid. Sinds de implementatie van de nieuwe onthardingsinstallatie in Zoutleeuw lijkt er meer kalk in het water te zitten. De gemeente informeerde zich bij De Watergroep.

De Watergroep liet daarop weten dat het waterproductiecentrum in Zoutleeuw sinds februari 2018 drinkwater met een stabiele hardheid van 20 Franse graden levert, wat voldoende zacht is voor alle toestellen. De hardheid is sinds de renovatie van de onthardingsinstallatie ook constanter dan bij de oude installatie.

“Bovendien werd komaf gemaakt met de kalklozingen in de beek achter het waterproductiecentrum”, wist men bij De Watergroep nog te vertellen. “Het is wel zo dat door het nieuwe proces van ontharding er bij het opwarmen van het water iets meer kalk en zout achterblijft op de kranen en douchekoppen of in waterkokers en koffiezetapparaten.”