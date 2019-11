Ingrid Bertrand debuteert met opvallend muizenverhaal Maanlicht “Het boek is geschreven in het Heibos. Ik zette me daar neer en het verhaal kwam vanzelf” Vanessa Dekeyzer

03 november 2019

11u44 0 Kortenaken Psychologe en lifecoach Ingrid Bertrand schreef in het Heibos haar debuut Maanlicht. “In het Heibos heb ik altijd het gevoel gehad dat het een heel oude plek is, waar nog veel oude wezentjes zijn, die een deel van de natuur zijn en ook een deel van mij”, aldus Ingrid.

“Het is niet dat ik dat boek wilde schrijven, ik had meer het gevoel dat het verhaal wilde geschreven worden door mij”, vertelt Ingrid. “Ik ging al jaren in het Heibos wandelen. Daar kreeg ik altijd veel inspiratie. Ook muizen hebben me altijd gefascineerd en in het bos zitten uiteraard veel muizen. Zo ben ik ertoe gekomen om met mijn boekjes en potlood naar het bos te gaan. Ik heb me daar neergezet, heb geluisterd en geschreven en zo is het verhaal ontstaan.”

Maanlicht is een fantasieverhaal geworden over een muizenfamilie en een te vervullen missie. Je zou dan kunnen veronderstellen dat het hier om een kinderboek gaat, maar niets is minder waar. “Ik ben beginnen schrijven zonder doelpubliek voor ogen, omdat ik zelf nog altijd sprookjes en fantasieverhalen lees. Kinderen zullen het zeker een leuk verhaal vinden, maar ook jongeren en volwassenen.”

De muizen staan symbool voor allerlei karakters die je in je eigen omgeving en tijdens je eigen levensweg ook terugvindt. Maan, een kleine muis speelt een hoofdrol. Ze moet al vroeg het nest verlaten, maar is ze al wel klaar om die wijde wereld in te trekken? Je zou kunnen denken dat Maan op Ingrid lijkt. Zij werkte vroeger namelijk aan buitenlandse beeldreportages voor de VRT en VTM en trok zelf ook met de rugzak de wereld rond. Zo was ze maar 25 jaar toen ze als monteur met VTM-journalist Danny Huwé naar Boekarest trok om de volksopstand tegen het regime van Ceausescu te verslaan. De eerste nacht in de Roemeense hoofdstad werd Huwé door een sluipschutter doodgeschoten. Ze vreesde zelf urenlang voor haar leven, naast het lijk van Huwé.

“Misschien vinden we in elk personage wel iets van onszelf terug”, zegt Ingrid. “Ik heb in mijn leven veel pistes begaan. Op mijn 55ste ben ik journalist en reporter geweest, net als psycholoog en psychotherapeut, ik heb les gegeven, heel veel geschreven, met beelden gewerkt en beeld en woord samengebracht. Voor mij gaan beelden en schrijven samen omdat het vertellen is, zowel met woorden als met beelden. En dat doe ik al vele jaren. Maar een boek heb ik nu pas voor de eerste keer uitgebracht.”

Het boek, met tekeningen van illustrator Ward Broes en een cover van Els Vos, is uitgegeven bij De Groene Gedachte, kost 22 euro en is te bestellen via www.ingridbertrand.be.