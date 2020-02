Infoblad en PlussersPost worden KortenakeNU. “We willen onze inwoners meer aan het woord laten” Vanessa Dekeyzer

18u30 0 Kortenaken Het infoblad en de PlussersPost worden voortaan samen uitgebracht onder de naam KortenakeNU. “Binnen deze nieuwe stijl willen we meer mensen aan het woord laten." In de week van 17 februari valt de eerste editie in de bus.

“Na 46 edities in de vorige stijl, vonden we het tijd voor vernieuwing en verfrissing”, zegt communicatieverantwoordelijke Sigrid Peeters. “Uit een enquête bleek dat er vanuit de lezers een behoefte was aan meer mensen in de kijker. Daarom kiezen we nu voor een meer dynamische magazinestijl waarin we de informatieve boodschap brengen vanuit het perspectief van onze inwoners.”

“Bij de PlussersPost bestond deze traditie al”, voegt Tina Luyckx, ambtenaar voor senioren eraan toe. “Het seniorenblad is in 2012 ontstaan uit een behoefte aan een meer positieve beeldvorming van senioren. Uiteraard willen we dit blijven verderzetten en blijven we rekening houden met de leesbaarheid en toegankelijkheid voor alle doelgroepen.”

De naam werd gekozen via een wedstrijd. De inzending van Romain Nagels sprong meteen in het oog. “KortenakeNU verwijst enerzijds naar het actuele nieuws uit onze gemeente: Kortenaken NU. Anderzijds zetten we mensen in de kijker: Kortenaken U. Een dubbele betekenis die het nieuwe magazine goed omschrijft,” besluit schepen van Communicatie, Kristof Mollu (CD&V).