Infoavond ‘Brede kijk op vrije tijd’ VDT

28 mei 2019

13u51 2 Kortenaken De seniorenraad en het OCMW van Kortenaken organiseren op maandag 3 juni een infoavond ‘Brede kijk op vrije tijd’, van 19 tot 21 uur in GC Den Hoek. “Want nog te veel mensen ervaren een grote drempel om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod”, klinkt het. “Een financiële drempel, een mobiliteitsprobleem of een gebrek aan informatie weerhoudt hen ervan om activiteiten of uitstappen te plannen.”

“Vrije tijd is een basisrecht of dat zou het toch moeten zijn”, reageert schepen van Welzijn, Annita Vandebroeck (CD&V). “In je vrije tijd kan je de dagelijkse zorgen even aan de kant zetten. Het is geen luxe maar een noodzaak, ook al heb je beperking of een wat kleinere portemonnee. Maar mensen weten vaak niet dat ze bijvoorbeeld korting kunnen krijgen voor een verblijf aan zee of dat ze ondanks gezichtsproblemen toch van een boek kunnen blijven genieten. De seniorenraad en het OCMW van Kortenaken willen daarom alle inwoners actief informeren over alle mogelijke voordelen en hulpmiddelen.”

De infoavond is volledig gratis en staat open voor iedereen, ook voor mantelzorgers en mensen uit het werkveld.