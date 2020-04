Huiswerkbegeleiding terug van start Vanessa Dekeyzer

23 april 2020

16u54 0 Kortenaken Door de coronacrisis sloten de scholen en viel ook de huiswerkbegeleiding van het OCMW stil. Nu de scholen nieuwe leerstof aanbieden via pre-teaching, wordt ook de huiswerkbegeleiding opnieuw opgestart, uiteraard met naleving van de huidige maatregelen.

“Al verschillende jaren kunnen kinderen in de lagere scholen van Kortenaken, Waanrode en Hoeleden rekenen op huiswerkbegeleiding”, zegt schepen van Welzijn, Michel Vander Velpen (CD&V). “Vrijwilligers maken enkele uren per week vrij om kinderen te helpen met hun huiswerk. Door de coronacrisis moet het onderwijs nog even van thuis gebeuren. Vooral in kansarme gezinnen gaat dat vaak niet vanzelf.”

Daarom zet het OCMW van Kortenaken zijn huiswerkbegeleiding verder. “Natuurlijk wordt hier optimaal rekening gehouden met de opgelegde maatregelen en staat de social distancing voorop. Al onze vrijwilligers krijgen veiligheidsmateriaal en de nodige ondersteuning vanuit het OCMW. Zo helpen we de meest kwetsbare gezinnen door deze moeilijke tijden”, besluit schepen Vander Velpen.