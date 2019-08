Huidig burgemeester Stefaan Devos voltrekt het huwelijk van toekomstig burgemeester Kristof Mollu Vanessa Dekeyzer

17 augustus 2019

In Kortenaken vond vanmiddag een speciaal huwelijk plaats. Huidig burgemeester Stefaan Devos (CD&V) mocht toekomstig burgemeester Kristof Mollu (CD&V) in de echt verbinden met Tatiana Boone. De raadzaal van het gemeentehuis liep aardig vol om getuige te zijn van deze bijzondere gebeurtenis. Kristof (32) en Tatiana (30) leerden elkaar kennen in 2015 tijdens een After Work Party in Leuven. Tatiana is master logopedie en Kristof is master in de verkeerskunde. Hij neemt vanaf 2022 ook de taak van burgemeester op zich. Volgende week trouwt het gelukkige koppel om 13 uur in de kerk van Kortenaken.