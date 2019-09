Hopsakee zet kleuters in beweging vdt

16 september 2019

14u52 0 Kortenaken Hopsakee, het bewegingsproject van MOEV waarbij verschillende spelmaterialen worden voorzien voor de kleinste kleuters, wordt uitgerold naar alle Kortenaakse scholen. Om de beurt krijgen zij een leerrijk speelparadijs met vier speelhoeken aangeboden.

Schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden (sp.a) en schepen van Sport Kristof Mollu (VD&B) brachten een bezoekje aan VBS Trip Trap Kortenaken om samen met de directie te kijken hoe de kleuters het materiaal gebruiken. “Er bestaan veel workshops voor de lagere school maar voor de kleuters ligt het enigszins anders. Dankzij het project Hopsakee komen zij ook aan hun trekken”, zegt schepen Vandewijngaerden.

“De klas wordt in vier groepjes verdeeld en elk groepje doorloopt de vier speelhoeken. De speelhoeken worden begeleid door de eigen juf of meester van de klas en het materiaalpakket bestaat uit verschillende soorten fietsjes, bouwen met blokken en klimmen en klauteren op modulusblokken en spelen met allerlei ballen. “Sportregio Getevallei, waar Kortenaken deel van uitmaakt, ondersteunt het project Hopsakee en vergoedt het huurgeld voor het materiaal”, zegt schepen Mollu. “De gemeente Kortenaken verleent haar medewerking door onder meer in te staan voor het dagelijks vervoer van het materiaal van en naar een van de vijf Kortenaakse scholen."