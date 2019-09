Honderden mensen stappen voor overleden Jelle Boyen Vanessa Dekeyzer

21 september 2019

14u02 0 Kortenaken Jelle Boyen (22) is zeker niet vergeten. De grote opkomst op de vierde editie van de 1.000 kilometer voor Jelle is daar hét bewijs van. Jelle liet in 2015 het leven na een tragisch verkeersongeval op vakantie in Sri Lanka. “We zijn blij dat de vzw Jelle het engagement en het sociale dat onze zoon in zich had, via dit evenement verder zet”, zeggen mama Sonia en papa Danny.

Tegelijk is het voor Danny en Sonia toch altijd ook een moeilijke dag, omdat het verdriet om het verlies van Jelle nog heel groot is. “Erover praten ligt dan ook nog moeilijk”, zegt Sonia met tranen in de ogen. “Jelle was een geweldig iemand. Van kinds af was hij bij de scouts van Geetbets, waar hij later in de leiding ging. Als student aan de VUB was hij bij zowat alle verenigingen betrokken en ook als monitor kon hij zijn sociaal engagement kwijt. En de natuur, daar hield hij ook bijzonder veel van.”

Op reis in Sri Lanka raakte Jelle in coma na een zwaar ongeval met een taxi. “We zijn toen meteen naar daar afgereisd om dag en nacht bij Jelle te waken”, vertellen Sonia en Danny. “Dat was daar echt een ‘jungle-hospitaal’. Die gebrekkige zorg heeft volgens ons zijn overlevingskansen drastisch verkleind, maar we mochten hem pas na zes overbrengen naar België. Hier heeft nog meer dan twee maanden gevochten voor zijn leven, maar de laatste weken zagen we hem opgeven. Hij kon niet meer.”

In 2016 werd de vzw Jelle opgericht door VUB-studenten, leden van de scouts Geetbets en familie, buren en vrienden om het sociaal engagement van Jelle verder te zetten. “Het belangrijkste doel is om de vrienden van Jelle bij elkaar te brengen en te houden en de persoon en het gedachtegoed van Jelle levendig te houden. Daarnaast willen wij ook graag evenementen organiseren om al deze vrienden bij elkaar te brengen en met de opbrengsten initiatieven te ondersteunen die zich inzetten voor verkeersslachtoffers, het voorkomen van verkeersslachtoffers, andersvaliden, jeugd in het bijzonder, en andere initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. De evenementen hebben bij voorkeur een avontuurlijk karakter en gaan door in de natuur, net zoals Jelle het graag had.”

Dit jaar gaat de opbrengst van de 1.000 kilometer voor Jelle naar de vzw Bindkracht in Landen en naar de vzw Akindo in Lommel. “We zijn blij dat we ons steentje konden bijdragen”, zeggen wandelaars Cindy Van Esch en Johan Serré. “We kennen de ouders van Jelle en zij verdienen alle steun die ze kunnen krijgen bij dit zware verlies.” Ook schepen Niels Willems (N-VA) kwam met zijn gezin meewandelen. “Met dit mooie weer was het heel fijn om van de natuur in Kortenaken te genieten. Het domein van het Kasteel, dat voor de gelegenheid werd opengesteld, was daarbij een leuke trekpleister.”