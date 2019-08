Hoeve Proeve in GC Den Hoek vdt

30 augustus 2019

In GC Den Hoek vindt zondag 1 september Hoeve Proeve plaats, een initiatief van KVLV Kortenaken. Lokale producenten laten je proeven van al het lekkers dat zij kweken. De kinderen kunnen hun hart ophalen in de randanimatie en de activiteiten. De eerste 150 bezoekers ontvangen een herbruikbare winkeltas. Iedereen is welkom van 13 tot 17 uur.