Hoeleden-Dries Kermis klaar voor meer dan een week feest Kristien Bollen

09 augustus 2019

18u11 0 Kortenaken Hoeleden-Dries Kermis werd begin dit jaar verkozen tot leukste evenement van Kortenaken en probeert dit jaar die titel extra kracht bij te zetten. “Het is een enorme eer voor ons en een herkenning die we krijgen na jaren van hard werk, inzet en vernieuwingen. We vinden het ook schitterend dat Kortenaken zelf erkend dat onze spiegeltent aanzien kan worden als erfgoed doordat de kermis die het eerst plaatsvond in 1907, dit jaar al voor de 113de editie plaatsvind” aldus de organisatie. De kermis gaat vanavond om 21 uur met de ‘Hoewelense-Nacht’ van start en sluit af op zondag 18 augustus met de ‘Boerenfuif’ en discobar.

13 Jaar terug, bij de 100ste editie, vond er voor het eerst een tractortreffen plaats die nu, na al die jaren is uitgegroeid tot 1 van de grootste in het Hageland met ieder jaar rond de 300 tractors die meer als 2000 gegadigde lokken.

“Sindsdien zijn we alleen maar verder blijven inzetten op dat publiek en organiseren we sinds enkele jaren ook de ‘Boerenspelen’ en zijn er ieder jaar tal van demonstraties, zoals een automatische houtklief-machine of een hakselaar die demonstreert om hele bomen in 1 keer te hakselen. Onze spiegeltent werd dit jaar grondig vernieuwd en met onder andere een nieuwe dansvloer zijn we klaar voor de start van een geweldige editie! Ook de jaarlijkse cocktail-avond krijgt een volledig nieuw concept en nieuwe cocktails waarnaar er eentje vernoemd word naar onze tent “Spiegeltent La Rose”. En onze eigen ‘Faute Party’ werd opgericht.

Er worden ook extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat alles feestgangers veilig kunnen genieten van hun dansavondje in de spiegeltent. De kermis is een familie-kermis waar jong en oud elkaar treffen. Aan alle leeftijden word gedacht, met een kinderhappening, gepensioneerdendag en een jaarlijks eetfestijn.