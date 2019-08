Hoeleden-Dries Kermis 2019 verbreekt alle records: organisatie kijkt uit naar grotere spiegeltent Vanessa Dekeyzer

20 augustus 2019

12u29 3 Kortenaken De tiendaagse kermis Hoeleden-Dries zit er weer op. Nooit eerder was dit evenement, dat in 1907 opgestart werd, zo succesvol, klinkt het bij de organisatie. Er waren op tien dagen meer dan 6.100 bezoekers. “Naar volgend jaar toe zijn we aan het bekijken of er een grotere tent mogelijk is”, zegt Pieter Boesmans van het bestuur Jonkheid Hoeleden-Dries.

Begin augustus start traditiegetrouw de opbouw van de spiegeltent in de Zandstraat in Hoeleden. Al meer dan 100 jaar, 113 jaar om exact te zijn, is die tent de plaats voor ontmoeting en plezier. “Dit is ongetwijfeld de oudste kermis in de streek”, zegt bestuurslid Paul Sterkendries. “Honderd jaar geleden gingen de jongeren uit de buurt oogsten in Wallonië. In augustus mochten ze enkele dagen naar huis en dan werd er feestgevierd in de dorpscafés. Zo is de kermis ontstaan. Daarna werd Jonkheid Hoeleden-Dries opgericht. Jef ‘Dou’ Jonkers werd aangeduid als eerste voorzitter.”

Eddy Wally

Bij het honderdjarig bestaan mocht Eddy Wally het mooie weer komen maken. Dat optreden stond tot nu toe opgetekend als meest succesvol, met het meest aantal bezoekers. Maar woensdag 14 augustus werd dat record verpulverd toen coverband Domino kwam optreden. “Nooit eerder wist de tent zoveel volk te trekken. Domino laat ook Laura Lynn en Paul Severs achter zich”, zegt bestuurslid Pieter Boesmans. “Ook het tractortreffen met processie op de laatste dag van onze kermis werd erg gesmaakt met ongeveer 2.000 bezoekers en 282 tractors. Gezien het slechte weer konden we hier alleen maar van dromen.”

Dat de kermis na meer dan een eeuw nog zo succesvol is in tijden dat heel wat evenementen het moeilijk hebben om te overleven, heeft volgens het bestuur verschillende redenen. “Je moet enerzijds over een goed bestuur beschikken en dat elk jaar opnieuw. Er moet dus steeds voldoende jong bloed zijn, aangevuld met ervaring. En daarnaast zijn de vrijwilligers van onschatbare waarde. Op zo’n kermis zit je al snel aan 250 helpende handen. Zonder hen is er geen tiendaagse kermis. Maar ook de makkelijke en ruime parking naast de tent en de topsfeer lokken volk vanuit ver buiten Hoeleden.”

Nieuwe tent

Het succes heeft ook zijn gevolgen, want tijdens het optreden van Domino bleek dat de tent te klein was. Heel wat volk besloot om op het terrein buiten te blijven staan. “We hebben daarom beslist om in gesprek te gaan met de eigenaar van de spiegeltent. Zes jaar geleden besloten we om de tent ‘La Rose’ naar Hoeleden te halen. Dit heeft een enorme boost aan de kermis gegeven. De mooie binnenkant slaat veel mensen met verstomming. Nu lopen de gesprekken over de aantrekking van ‘La Rose Mystica’, de tweede tent van Walter Van Dingenen en Christel Van Bael, helemaal zelf vervaardigd. Deze tent biedt plaats aan 200 extra mensen en zou de te drukke avonden veel gezelliger maken voor het volk. Natuurlijk betekent een grotere tent ook een inhuldiging met grote artiesten, waarvan de gesprekken met vele lopende zijn. De terugkeer van Domino, die alle records verbrak, zou alvast een zekerheid zijn.”