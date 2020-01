Hias Place neemt populaire dansavonden op zaterdag over van gesloten Dancing Onder Ons Vanessa Dekeyzer

20 januari 2020

16u04 0 Kortenaken De alom gekende dancing Onder Ons op de Muggenberg in Molenbeek-Wersbeek sloot na een halve eeuw op 31 december de deuren na een knallend nieuwjaarsfeest. Elke zaterdagavond zat de dancing goed vol met hoofdzakelijk 60-plussers die zich graag uitleefden op de dansvloer. Zij kunnen voortaan terecht in Hias Place op de Ransberg. “Afgelopen zaterdag hadden we alvast een geweldige dansavond met meer dan 200 aanwezigen”, zeggen Marie-José Vandebergh en Paul Everaerts, zaakvoerders van Hias.

Eind vorig jaar besloot Josée Willems danstempel Onder Ons definitief te sluiten. Hiermee kwam er een einde aan de populaire dansavonden, althans op de Muggenberg, want sinds kort is Hias Place op de Ransberg de ‘place to be’ op zaterdagavond. “Het was zo dat de vaste dj van de Onder Ons, DJ Paul (Brans), ook hier bij Hias regelmatig kwam draaien ”, zeggen Marie-José (68) en Paul (68). “Toen we hoorden dat de Onder Ons definitief zou sluiten, hebben we aan DJ Paul gevraagd om de dansavonden hier verder te zetten. En die was meteen enthousiast. Niet om te ‘stoefen’, maar wij hebben hier dan ook een dansvloer om van te dromen.”

Niet om te ‘stoefen’, maar wij hebben hier een dansvloer om van te dromen Marie-José en Paul, uitbaters Hias Place

Afgelopen zaterdag werd er al volop gedanst in Hias Place. “Ik denk dat alle bezoekers van de Onder Ons zijn meegekomen met DJ Paul en we hebben bovendien ook heel wat nieuwe mensen hier uit de regio Kortenaken mogen verwelkomen”, zegt Marie-José. “We hadden zowaar meer dan 200 mensen te gast. Van een succes gesproken. Gelukkig beschikken we over een ruime parking aan de overkant van de straat. Maar deze bleek nog onvoldoende groot, dus we gaan deze nog wat verder uitbreiden, zodat we het parkeren op de straat tot het minimum kunnen beperken. De buurt hoeft zich ook geen zorgen te maken over eventuele geluidsoverlast, want we hebben zwaar geïnvesteerd in geluidsisolatie. Bovendien worden de decibels sowieso beperkt, omdat heel wat mensen naast het dansen ook graag een praatje maken.”

Het was de zoon van Marie-José en Paul, danser Pedro Everaerts, die in 2008 zijn eigen dansschool opstartte. In 2010 werd die ondergebracht op de huidige locatie aan de Ransberg. “Twee jaar geleden ben ik verhuisd naar Canada”, vertelt Pedro. “Het was een moeilijk afscheid van de dansschool, waar ik dag en nacht voor gewerkt heb, maar met mijn vertrek heb ik ook meteen beslist om de cursussen dans grotendeels stop te zetten. Van op afstand kan je zo’n school moeilijk runnen.”

Voor elk wat wils

Enkel de lessen stijldans en swing zijn behouden. Maar verder gooien de ouders van Pedro het over een andere boeg. “We willen een dansgelegenheid zijn voor iedereen”, klinkt het enthousiast. “Op donderdagnamiddag kan je hier de benen losgooien van 13.30 tot 18.30 uur, net als op vrijdagavond, wanneer we kiezen voor muziek van de jaren ’60 tot ’80. Zaterdagavond richten we ons op een iets ouder publiek, net als op zondagnamiddag, wanneer we vaak artiesten laten optreden. Aanstaande zondag is dat Eddy Smets.”

Het is vooral de grote danszaal op het gelijkvloers die voor al deze activiteiten gebruikt wordt. “Op de verdieping hebben we nog een tweede zaal en afgelopen weekend hebben we de derde zaal, in de kelder, afgewerkt. Dit zijn twee bijzonder mooie locaties voor feestjes allerhande. Vanaf nu kan iedereen deze reserveren. Er is ook een industriële keuken aanwezig, zodat er eten geserveerd kan worden.”

Voor alle info kan je terecht op de Facebookpagina van Hias Place en op de website hiasplace.be.