Hevig onweer zorgt lokaal voor schade in Kortenaken vdt

27 juli 2019

07u18 60 Kortenaken Op vrijdag passeerde rond 18.30 uur een korte maar hevige onweerszone langs Kortenaken. De overlast situeerde zich vooral in Miskom en een gedeelte van Waanrode.

De gemeente zette onmiddellijk vier ploegen van de technische dienst in om te helpen waar mogelijk. “We hadden ons op dit onweer voorbereid en het materiaal al klaargezet zodat we snel konden uitrukken”, zegt schepen van Openbare Werken Kristof Mollu (CD&V). “Het gemeentelijke telefoonnummer werd bemand en via de sociale media gedeeld zodat we gemakkelijk bereikbaar waren en de ploegen konden aansturen. Tot 22.30 uur zijn we in de weer geweest om straten tijdelijk af te sluiten of te borstelen en bomen te ruimen. In sommige straten en huizen was er ook even wateroverlast.”

Omdat er momenteel enkele jeugd- en sportkampen op het grondgebied doorgaan en men daar in tenten slaapt, gingen de gemeentelijke diensten navragen of ze hulp nodig hadden. “Daar is de schade gelukkig beperkt gebleven”, besluit schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden (sp.a).