Herdenking vliegtuigcrash Kersbeek vdt

23 augustus 2019

In Kersbeek vond de jaarlijkse herdenking plaats ter nagedachtenis van de bemanningsleden die omkwamen bij een vliegtuigcrash op 25 augustus 1942. De organisatie lag in handen van de Vaderlandslievende Vereniging Afdeling Groot-Kortenaken. Na de bloemenhulde en het eerbetoon aan de gedenksteen in de Potaardestraat, de plaats van de crash, volgde een eucharistieviering in de Sint-Servatiuskerk Servatiuskerk met bijzondere gedachtenis van sgt. Keith L. Matthews, sgt. Neville C. Holdway, piloot Harry M. Thompson en de slachtoffers uit beide wereldoorlogen. Tot slot werd er nog een eerbetoon met bloemenhulde aan de graven op het kerkhof gebracht.