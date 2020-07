Hele zomer lang fietsspeurtocht langs zes kastelen DDH

13 juli 2020

13u42 1 Kortenaken Kortenaken organiseert deze zomer een Kastelenfietsspeurtocht van 28 km. Het traject werd zondag officieel geopend, maar door de coronamaatregelen moesten de deelnemers in afzonderlijke bubbels vertrekken vanop drie locaties. Een vierhonderdtal fietslustigen deed mee.

Dat de inhuldiging een succes zou worden, wisten ze vrijdag al, want de gemeente moest de inschrijvingen stopzetten omdat er anders te veel geïnteresseerden waren, waardoor de coronamaatregelen niet meer konden gerespecteerd worden indien er nog mensen zouden deelnemen. “De dienst Vrije Tijd werkte samen met Funkoffers een originele fietstocht uit langs zes kastelen waarvan vijf op het grondgebied van Kortenaken liggen”, legt schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden (sp.a) uit.

“De tocht werd voornamelijk met vrienden of in gezinsverband afgewerkt en er waren heel wat opdrachten voor de kinderen. Op elk kasteeldomein was er iets te beleven. Er werden verhalen voorgelezen, er waren steltlopers en we trakteerden de deelnemers op een ijsje en een drankje van eigen bodem. De ideale start van een alternatieve zomer in eigen streek.” Het initiatief krijgt ook de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de kastelenroute blijft een hele zomer bewegwijzerd. Alle informatie, net als het deelnemersboekje met opdrachten, vind je op de website.