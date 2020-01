Hageland klinkt massaal op 2020 Vanessa Dekeyzer

05 januari 2020

14u19 0

Op heel wat plaatsen in het Hageland klonken gemeente-en stadsbesturen vandaag (zondag) samen met alle inwoners op het nieuwe jaar. Overal kwam er veel volk opdagen, ook in zaal Den Hoek in Kortenaken. “Het is altijd wat afwachten of de inwoners ingaan op de uitnodiging, maar het was een gigantisch succes!”, zegt schepen Niels Willems (N-VA). Het gemeentebestuur bood alle aanwezigen een drankje en een hapje aan. “Het is altijd een fijn moment om je mede-inwoners gelukkig Nieuwjaar te wensen, samen het glas te heffen op een goed 2020 en eens fijn bij te praten”, klinkt het bij de gasten. “Hopelijk mogen we dat nog veel jaren doen.”