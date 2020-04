Guy Fets: “Steeds meer mensen kiezen voor de korte keten en dat doet me veel plezier” Vanessa Dekeyzer

08 april 2020

15u27 3 Kortenaken Voor de kleinere aardappelboeren die via hoeveverkoop werken, valt de coronacrisis voorlopig beter mee dan verwacht. “Ik ben blij dat ik steeds gekozen heb voor een kleinschalige teelt, die ik via thuisverkoop aan de man breng”, zegt Guy Fets van Boerderij Fets in Kortenaken.

“Nu de export is stilgevallen, zijn er waarschijnlijk veel grote aardappelboeren die met een overschot dreigen te zitten, omdat dit uiteraard veel te veel is voor enkel een klein land als België”, legt Guy uit. Hij legde de verkoop van aardappelen op de hoeve zelf een tijdje stil als gevolg van de crisis. “Maar de klanten waren massaal vragende partij om weer op te starten en dus hebben we gezocht naar een veilige manier om dit te doen. De mensen doen nu een bestelling, steken hun centjes in een envelop in de brievenbus en kunnen de aardappelen aan de poort op onze koer afhalen.”

Met de crisis is de aandacht voor de korte keten erg gegroeid en dat ondervindt ook Guy. “Ik pleit al jaren voor het korte keten verhaal en de voordelen ervan. Nu beginnen meer en meer mensen mee op de kar te springen en dat is positief. Binnenkort kan iedereen hier bij ons genieten van de nieuwe oogst!”

