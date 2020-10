Grote rioleringswerken in Waanrode in 2022: 100 huizen worden aangesloten op rioolwaterzuivering DDH

13 oktober 2020

12u22 2 Kortenaken In Waanrode, deelgemeente van Kortenaken, start Aquafin in 2022 rioleringswerken om het afvalwater aan te sluiten op de geplande rioolwaterzuivering langs de Provinciebaan in Bekkevoort. Afgelopen maandag vonden er twee bewonersvergaderingen plaats, waarbij in totaal 75 inwoners aanwezig waren.

“Het propere regenwater wordt apart afgevoerd en kan via enkele bufferbekkens ter plaatse in de bodem sijpelen of vertraagd weglopen via de Vijverbeek en de Begijnenbeek”, zegt schepen van Openbare Werken Kristof Mollu (CD&V).

Concreet komt er een gescheiden riolering in de Boterbergstraat, Tolkamerstraat, Klein Kempenseweg, een klein stuk van de Halensebaan, de Eugeen Coolsstraat ( ten oosten van de Provinciebaan in Bekkevoort) en, aansluitend op dit project, ook in de Parelstraat en Steenbergstraat in Waanrode. De werken kosten om en bij de 4,7 miljoen euro waarvan 95% gesubsidieerd wordt.

De gemeente maakt gebruik van de gelegenheid om nieuwe voetpaden te voorzien in het centrum van Waanrode en enkele snelheidsremmers te plaatsen. Ook beide rijhelften en de nutsleidingen worden vernieuwd. Voordat er gestart wordt met de wegenwerken, moet nog een heel traject worden afgelegd. Zo moeten de plannen nog gefinaliseerd worden en de nodige vergunningen aangevraagd. Men verwacht dat de werken zullen starten begin 2022.