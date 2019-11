Groot succes voor Hapje Stapje Vanessa Dekeyzer

12 november 2019

17u17 0 Kortenaken De gemeente Kortenaken organiseerde in samenwerking met de sportraad, seniorenraad en de cultuurraad voor de eerste keer Hapje Stapje.

“Jaarlijks wordt er op 11 november een wandeling georganiseerd en dit jaar staken we deze in een nieuw kleedje en kaderde de wandeling onder meer in de week van de senioren. De nieuwe aanpak bleek, ondanks het mindere weer, met 125 deelnemers een groot succes te zijn”, zegt schepen van Sport Kristof Mollu (CD&V).

Na een tas warme choco vertrokken de deelnemers in Waanrode voor een wandeling van vijf kilometer naar de kerk van Kersbeek. “Daar kreeg men een optreden van Velvets en werden een soepje en sandwiches aangeboden”, zegt schepen van Senioren Annita Vandebroeck (CD&V). “Nadien konden de deelnemers met de bus terugkomen of kon men opnieuw de wandelschoenen aantrekken. Afsluiten gebeurde met een dessert.”