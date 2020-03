Golf van solidariteit breekt los in Kortenaken Vanessa Dekeyzer

16 maart 2020

13u31 1 Kortenaken Een golf van solidariteit verspreidt zich ook in Kortenaken. “Dit weekend kregen we bij gemeente en OCMW heel wat vragen binnen van mensen die zich willen engageren”, zegt s chepen van Senioren Michel Vander Velpen (CD&V).

“Onze ouderen wordt door het coronavirus aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven”, gaat de schepen verder. “Afgelopen vrijdag boden verschillende vrijwilligers zich spontaan aan om te helpen waar nodig. Als gemeentebestuur faciliteren we dit graag. Zowel vrijwilligers en mensen die nood hebben aan hulp, kunnen tijdens de kantooruren contact opnemen met het OCMW via senioren@kortenaken.be of via 016/77.29.45 . Het OCMW gaat voor elke aanvrager op zoek naar de juiste match met een vrijwilliger in de buurt.”