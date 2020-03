Geschenken Denruyter opent haar nieuwe winkel aan de Tiensestraat Vanessa Dekeyzer

16 maart 2020

15u45 0 Kortenaken Geschenken Denruyter is na dertig jaar verhuisd van het Dorpsplein naar de Tiensestraat in Kortenaken. De heropening zou plaatsvinden met een feestelijk openingsweekend, maar corona gooide roet in het eten.

Maandag gingen de deuren van de nieuwe winkel na maanden van hard werken dan toch open voor het grote publiek. Geschenken Denruyter is al dertig jaar een begrip in Kortenaken en daarbuiten. Gestart als meubelzaak groeide de winkel met de tijd uit tot een volwaardige geschenk-en decoratiewinkel met online webshop.”

De nieuwe locatie oogt veel moderner en binnen is er een zee van ruimte met zowel op het gelijkvloers als op het eerste verdiep een breed assortiment in koken, tafelen, interieur en lifestyle. “We hebben een aantal nieuwe collecties en merken aan ons aanbod toegevoegd”, zegt Lieve Denruyter.

Lieve krijgt in haar zaak de steun van haar man Jo en haar kinderen Jolien en Maarten. Samen proberen ze de klanten het zo aangenaam mogelijk te maken. “Jammer dat we onze klanten niet konden verwennen tijdens het openingsweekend, maar omdat we de komende weekends moeten sluiten als gevolg van de coronacrisis, zijn we ook uitzonderlijk maandag op post. Iedereen is dus welkom, mits het naleven van de gekende voorschriften.”

Meer info vind je op de Facebookpagina van Geschenken Denruyter en op de website www.s-and-p-shop.be.