Gerda Vanheer en Stefaan Anthoons schitteren in de Barcelona vlucht met duif Indira vdt

09 juli 2019

Tandem Anthoons Stefaan & Gerda liet zich opmerken met hun tweejarige duivin Indira tijdens de ‘vlucht der vluchten’, namelijk Barcelona. Indira behaalde de eerste plaats lokaal Obrafo Tienen, de tweede plaats provinciaal, de derde plaats nationaal, de tweede plaats internationaal bij duivinnen en de vijfde plaats internationaal tussen maar liefst 16.051 duiven. “We zijn echt overdonderd door dit resultaat”, zeggen Gerda en Stefaan, die een duivenspeciaalzaak runnen in de Krawatenstraat in Kortenaken. “Indira zal nu in een kweekhok geplaatst worden. Het is dus spannend afwachten naar de resultaten van haar kinderen.”