Geplande wegenwerken lopen vertraging op Vanessa Dekeyzer

30 maart 2020

12u42 2 Kortenaken Kortenaken probeert haar wegenwerken zoveel als mogelijk verder te zetten, maar dat is niet altijd mogelijk, onder meer omdat de asfaltcentrales gesloten zijn. “ Ook onze aannemer die betonvakken voor de gemeente herstelt, heeft zijn werkzaamheden omwille van de maatregelen als gevolg van de coronacrisis stopgezet”, zegt schepen van Openbare Werken, Kristof Mollu (CD&V).

Momenteel liggen de asfaltwerken stil. “Dit zorgt ervoor dat de afwerking van bijvoorbeeld de Doddelbelstraat in Kersbeek helaas nog wat langer zal duren terwijl hier al vertraging was opgelopen. Verder zullen er ook weinig nieuwe wegenwerken opgestart kunnen worden en lopen geplande wegenwerken vertraging op vermits er geen bewonersvergaderingen kunnen plaatsvinden”, aldus schepen Mollu.

Werken in eigen beheer

“Waar mogelijk en waar onze gemeentearbeiders op een veilige manier kunnen werken, worden werken aan het openbaar domein uitgevoerd”, gaat de schepen verder. “Aan het gemeentehuis is het nu zeer rustig en daarom het ideale moment om het voetpad te vernieuwen. Verder starten we binnenkort ook met de aanleg van een nieuw voetpad in Waanrode Dorp. De technische dienst en de groendienst blijven het openbaar domein verzorgen en zorgen ervoor dat alles er netjes bij ligt.”