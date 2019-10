Gemeentebestuur deelt peren uit aan jeugdverenigingen Vanessa Dekeyzer

04 oktober 2019

De jeugdbewegingen zijn naar goede gewoonte begonnen aan een nieuw werkjaar. Schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden (sp.a) bracht met enkele collega’s een bezoek aan deze verenigingen op hun startdag. “We hechten veel belang aan de jeugd. Vandaar dat we deze bezoeken dan ook erg belangrijk vonden. Elke jeugdbeweging kreeg de afgelopen maand ons wel over de vloer. En we kwamen niet met lege handen. Elk lid werd getrakteerd op een product van bij ons, een lekkere peer.”