Gemeente trakteert KLJ’ers op appelsap bij opstart jeugdbewegingen DDH

14 september 2020

08u00 1 Kortenaken De gemeente Kortenaken deelde afgelopen weekend vers appelsap uit aan de kinderen en leiders van de KLJ’s in Hoeleden, Kersbeek en Waanrode. Volgende week doen ze de actie nog eens over bij de KSA in Kortenaken.

Net zoals elders in het land starten de komende weken heel wat jeugdbewegingen hun werking weer op, zo ook in Kortenaken. De gemeente wilde dit niet zomaar laten passeren en bedacht daarom het initiatief. “Kinderen en leiders keken er dit jaar nog meer dan anders naar uit om er weer in te vliegen. Uiteraard was de opstart eentje volgens coronamaatregelen, maar de sfeer was er niet minder om. We wilden hen in deze vreemde tijden een hart onder de riem steken”, legt schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden het cadeautje uit.