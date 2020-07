Gemeente ontruimt graven van 40 jaar en ouder DDH

27 juli 2020

14u14 0 Kortenaken Op de begraafplaatsen van Ransberg, Kersbeek en Miskom worden de graven, waarvan de begravingstermijn ruim overschreden is, binnenkort ontruimd. Dit is nodig omdat er anders een tekort aan plaatsen dreigt. Het gaat enkel om graven van 40 jaar en ouder.

“Deze termijn is veel ruimer dan de wettelijke termijn. Uit respect voor de overledenen en nabestaanden werden de graven niet eerder verwijderd. Op dit moment zijn er nog 10 plaatsen in Ransberg, 12 in Kersbeek en 10 in Miskom. Omdat we ervoor willen zorgen dat begravingen in eigen gemeente in de toekomst mogelijk blijven, zijn we nu genoodzaakt om extra plaatsen te creëren op de begraafplaatsen. Er is ook een vraag naar meer groene rustruimten en bankjes en daar willen we, na het verwijderen van de graven, ook werk van maken”, zegt schepen van begraafplaatsen Griet Vandewijngaerden (Sp.a).

In de loop van de volgende weken wordt het bericht van aanplakking aangebracht aan de te ontruimen graven. Nabestaanden hebben 1 jaar de tijd, concreet tot 1 september 2021, om grafstenen en herinneringen te verwijderen. Hiervoor moeten ze een afspraak maken met de dienst Burgerzaken, maar ze zijn niet verplicht dit zelf uit te voeren. Na 1 september 2021 worden de graven ambtshalve door de gemeente verwijderd. Wanneer er een verlenging van concessie is, nemen nabestaanden ook best contact op met de dienst Burgerzaken. Een nieuwe concessie kan trouwens niet meer worden afgesloten. Graven van oud-strijders, graven met bijzettingen van jonger dan 40 jaar en graven die gekwalificeerd zijn als onroerend erfgoed blijven bestaan. “De ontruiming zal steeds gebeuren met het nodige respect voor de overledene en nabestaanden. Bij eender welke vraag staat onze dienst Burgerzaken klaar om deze te beantwoorden”, besluit Vandewijngaerden.