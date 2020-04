Gemeente onderzoekt vervuiling en vissterfte

in de Velpe: “Het is de zoveelste vervuiling op dezelfde plek” Vanessa Dekeyzer

27 april 2020

14u08 3 Kortenaken De gemeente Kortenaken onderzoekt een geval van vervuiling in de Velpe. Ter hoogte van de Strostraat kleurt het water wit en werd er vissterfte vastgesteld. “Het is de zoveelste vervuiling op die plaats”, vertelt Romain Nagels, lid van de visclub Velpevissers.

Zondag stelde Romain Nagels, een lid van de visclub Velpevissers, vissterfte vast in de Velpe. “Ik kreeg zondag telefoon van iemand die me meldde dat er een kleine vis naar zuurstof aan het happen was ter hoogte van de Strostraat”, vertelt Romain Nagels. “Ik ben meteen gaan kijken en zag enkele dode karpers liggen in het water, dat wit gekleurd was. De beek die uitmondt in de Velpe loopt via de Strostraat richting Hanenstraat en zo verder naar de Heerbaan en de Dorpsstraat in Miskom. Het grijze melkachtige water trof ik aan vanaf de Strostraat tot aan de oude school voorbij de kerk en het kerkhof.”

Volgens Romain is dit zeker niet de eerste keer, en gebeurt de vervuiling al verschillende jaren, sinds 2016. Sterker nog, de vervuiling vindt telkens plaats in dezelfde periode. “Tijdens een weekend in april en nog eens in de periode oktober-november. Nadat de witte melk in de Velpe loopt, enkele uren lang, spoelt men nog heel lang na met zuiver water. Maar het goedje blijft aan de bodem van de beek plakken. Dat zorgt voor een grote vissterfte. Ik schat dat er nu al in totaal 500 kilogram vis verloren gegaan is. Elk jaar wordt er door de Hengelsportfederatie Vlaams-Brabant en onze club voor ongeveer 200 kilogram vis uitgezet. Daarvan sterft er dus zo’n 50 procent.”

We hebben maandag de plaats van de lozing van de vervuilingen ontdekt aan de oude leegstaande feestzaal ’t Germaantje in de Dorpsstraat aan de kerk van Miskom. Toch een stap in de goede richting Romain Nagels, visclub Velpevissers

Leegstaande feestzaal

Het Vlaams Departement Omgeving startte in 2016 al een onderzoek naar de vervuilingen, maar dat leverde nog geen schuldige op. Zij werden ook dit keer op de hoogte gebracht en stuurden een bijzondere wateronderzoeker van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) naar de plaats delict. “We hebben maandag de plaats van de lozing van de vervuilingen ontdekt aan de oude leegstaande feestzaal ’t Germaantje in de Dorpsstraat aan de kerk van Miskom. Toch een stap in de goede richting”, zegt Romain. “De VMM heeft er het giftige water opgeschept en in flessen gedaan voor verder onderzoek. Wat ondertussen vaststaat, is dat het om ontvetter gaat. De politie kwam ook ter plaatse en heeft een proces-verbaal opgemaakt.”

“Wij hebben maandagochtend de melding van de vervuiling binnen gekregen”, zegt schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden (Sp.a). “We kunnen nog geen dader aanwijzen. Het onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen.” De gemeente stelde de firma Longin aan om de vervuiling op te ruimen.