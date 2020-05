Gemeente ondersteunt scholen bij heropening Vanessa Dekeyzer

07 mei 2020

09u55 1 Kortenaken Half mei gaan de scholen opnieuw open, zo ook de drie Kortenaakse vrije basisscholen. Dit gaat gepaard met heel wat voorbereidingen en aanpassingen van de werking. Het gemeentebestuur probeert de scholen daar zo veel mogelijk in te ondersteunen.

“Na een constructief overleg met de scholen, plannen we een aantal concrete acties om ervoor te zorgen dat ze op een veilige manier opnieuw kunnen openen”, zegt burgemeester Stefaan Devos (CD&V), bevoegd voor Onderwijs. “Zo voorzien we vanuit de gemeente mondmaskers voor alle leerkrachten van de vrije basisschool in Kortenaken, Waanrode en Hoeleden en hebben we handschoenen en alcoholgel aangekocht.”

Om de toegang tot de school en de speelplaats op een veilige manier te organiseren, worden er vanuit de technische dienst nadarhekken en afspanningslint ter beschikking gesteld. Verder zal aan iedere school ook een wijkagent aanwezig zijn bij het begin en einde van de schooluren. “Tot slot zal de gemeentelijke poetsdienst twee keer per dag in elke school bijspringen om zo mee te helpen aan een optimale hygiëne”, aldus Stefaan. “Indien nodig kan iedere school ook gebruik maken van onze gemeentelijke infrastructuur om dit in te richten als extra lesruimte maar dit is momenteel nog niet nodig volgens de scholen.”