Gemeente lanceert oproep voor lokale zelfstandigen Vanessa Dekeyzer

23 maart 2020

15u29 1 Kortenaken De gemeente Kortenaken wil zoveel mogelijk ondersteuning bieden aan de lokale handelaars. Deze week wordt een folder huis aan huis bedeeld met drie concrete voorstellen voor de Kortenaakse ondernemers.

“Zo wordt gevraagd naar recente contactgegevens om de belangrijkste informatie voor ondernemers vlot te kunnen communiceren. Deze contactgegevens worden ook opgenomen in een ondernemersgids. In eerste instantie zal deze gids in digitale vorm worden uitgebracht, via de gemeentelijke website. In 2021 brengen we een gedrukte ondernemersgids uit”, zegt schepen van Economie Niels Willems (N-VA).

Kortenaken Cadeaubon

Ook kunnen de handelaars zich opgeven voor deelname aan de ‘Kortenaken Cadeaubon’. “Met deze geschenkbon kan men binnenkort aankopen doen bij de deelnemende handelaars in de gemeente. De bon zal geschonken worden bij vieringen en huldigingen en zal tevens door iedereen aangekocht kunnen worden aan het onthaal van het gemeentehuis,” aldus schepen Willems.

Handelaars die wensen deel te nemen, kunnen inschrijven op www.kortenaken.be/ondernemer.