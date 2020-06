Gemeente geeft voorschot op subsidies voor verenigingen DDH

30 juni 2020

10u51 0 Kortenaken De gemeente Kortenaken geeft verenigingen een voorschot op hun subsidies en wil hen zo helpen in deze coronatijden. In totaal maakt Kortenaken 40.000 euro vrij om de 75 verenigingen te ondersteunen.

De jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenraad gaven hiervoor al een positief advies. “Het is een uitzonderlijk jaar, ook voor verenigingen. Bovendien zitten we in de overgangsfase naar een nieuw subsidiereglement. Daarom besloten we met het College van Burgemeester en Schepenen om de verenigingen in 2020 eenmalig geen subsidiedossier te laten indienen. Het subsidiebedrag zal berekend worden op basis van het dossier van vorig jaar. Verenigingen zullen eind juni alvast 50% van dit bedrag uitgekeerd krijgen. Nieuwe verenigingen ontvangen een forfaitair bedrag van € 200, gespreid over juni en december”, legt schepen van cultuur en jeugd Griet Vandewijngaerden (Sp.a) uit.

Het Vlaams noodfonds geeft de gemeente ook extra middelen, goed voor 89.000 euro, ter ondersteuning van de vrije tijdssectoren. Om te bepalen hoe deze middelen het beste besteed kunnen worden, komt er een overleg met de adviesraden en de verenigingen en wordt er een werkgroep opgericht.