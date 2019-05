Gelbergen Kermis staat voor hele week feest Vanessa Dekeyzer

27 mei 2019

12u05 6 Kortenaken De spiegeltent en Gelbergen: dat zijn twee begrippen in één. Al 32 jaar staat een enthousiast team klaar om acht dagen dagen lang een feest aan te bieden om U tegen te zeggen. Met hun nieuwe T-shirts tonen ze dat Gelbergen Kermis springlevend is.

De voorbije week gingen enkele noeste vrijwilligers aan de slag om de verwarmde kermistent aan de Hoeledensebaan op te stellen. En dat gebeurt al sinds 1988, toen Josée Leunis, Herman Holsbeek, Rudi Hognoul, Eddy Tuteleers en Jeannine Vangilbergen het initiatief namen om de teloorgegane kermis een nieuw leven te geven. “In 1969 vond de laatste kermis plaats, oude stijl”, zegt Rudi Hognoul. “Robert Dewil, jarenlang bestuurslid en een van de bezielers van Gelbergen kermis, brak in die jaren tot twee keer toe het wereldrecord orgel spelen en bracht het op 62 uren. Zijn record kon spijtig genoeg Gelbergen kermis niet overeind houden wegens gebrek aan voldoende vrijwilligers.”

Maar vandaag is de kermis weer springlevend. Een hele week zijn er optredens en activiteiten voor jong en oud. “Veel mensen zien dat niet, maar bij zo’n organisatie komt bijzonder veel kijken”, zegt Katja Lammens. “Maar wij doen het graag en we hebben een fantastisch team.” Voor het eerst werden alle helpers voorafgaand aan de start van de kermis uitgenodigd voor een buffet in de tent, aangeboden door de bestuursleden. “De hulp en inzet van deze mensen, maakt immers een geweldige kermis mogelijk”, aldus Katja.

Huldiging

Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om Robert Dewil te huldigen. Vorig jaar besliste Robert om uit het bestuur te gaan en de fakkel door te geven aan zijn zoon, Parzival Dewil. “Niettemin kunnen we nog steeds op de hulp van Robert rekenen als vrijwilliger en daarvoor wilden we hem toch even in de bloemetjes zetten”, zegt Katja. “Ik ben bijzonder blij met dit gebaar en de geschenken”, aldus Robert. “Gelbergen Kermis heeft een bijzondere plaats in mijn hart en ik zal er alles voor blijven doen.”

Morgen, dinsdag, vindt er een groot seniorenfeest plaats, gevolgd door de Mirrorparty op woensdag met discobar MOD en DJ Voltage. Donderdag is er om 13 uur een oldtimer motortreffen, een country namiddag met All Shook Up en de gekende Vlaamse Nacht met DB Lodewijckx en Bobby Prins. Het weekend start vrijdag met de Golden Oldies met DJ Lodewijckx. Swoop komt zaterdag het mooie weer maken en afsluiten gebeurt met een wielerwedstrijd voor junioren en een optreden van accordeongezelschap Kriebel en Huksel. Alle verdere info kan je terugvinden op de Facebookpagina van Gelbergen Kermis.