Geen kermis in Kortenaken en Waanrode Kristien Bollen

18 juli 2020

15u49 0 Kortenaken Nadat eerder dit jaar de voorjaarskermis in Kortenaken niet kon doorgaan omwille van de coronacrisis en ook Gelbergen kermis en Hoeleden-Dries kermis werden geannuleerd, worden ook de kermissen van Kortenaken en Waanrode in augustus afgelast.

“Na overleg met de lokale horecazaken uit de kernen van Waanrode en Kortenaken is beslist om de kermissen in beide gemeentes naar aanleiding van de coronamaatregelen dit jaar niet te laten doorgaan” geeft burgemeester Stefaan Devos aan. “Dit was geen gemakkelijke beslissing en vandaar dat we ook in overleg zijn gegaan met de lokale horecazaken. De meesten gaven aan dat het voor hen zeer moeilijk zou zijn om de geldende richtlijnen te laten respecteren. Vandaar dat we als gemeentebestuur hebben beslist dat de volksgezondheid primeert en dat de kermissen dit jaar helaas niet doorgaan.”