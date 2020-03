Geen Gelbergen Kermis: “Maar volgend jaar pakken we nog straffer uit” Vanessa Dekeyzer

27 maart 2020

11u19 0 Kortenaken Een zware brand in 1991, waarbij de spiegeltent in vlammen opging, kon Gelbergen Kermis niet tegenhouden, maar het coronavirus dwingt het bestuur nu toch op de knieën. Voor het eerst in 33 jaar zal er dus geen spiegeltent te bespeuren zijn tijdens het verlengde weekend van Hemelvaart op de alomgekende weide aan de Hoeledensebaan in Gelbergen. “We beloven dat we volgend jaar nog straffer zullen uitpakken”, klinkt het bij het bestuur.

Heel wat kermisorganisatoren wachten bang af wat corona de komende maanden nog zal teweegbrengen. “Wij hebben de knoop al doorgehakt en met veel pijn in het hart beslist om dit jaar Gelbergen Kermis niet te laten plaatsvinden”, zegt voorzitter Rudi Hognoul. “Zelfs als de maatregelen tegen die tijd opgeheven of versoepeld zouden zijn, zou dit een vreemd signaal zijn om ineens een massa op de been te brengen. Bovendien is het organisatorisch zowat onmogelijk om het dan nog in die korte tijd te realiseren.”

Begripvolle artiesten

De affiche van Gelbergen Kermis was al klaar. Zaterdag 16 mei zouden de achtdaagse festiviteiten van start gaan met een barbecue en een optreden van De Knappe Koppen. Verder op het programma stonden onder meer de traditionele wielerwedstrijden, het seniorenfeest, de Golden Oldies Party en een optreden van Willy Sommers. “Gelukkig valt het financieel verlies voor de organisatie nog mee. Het drukwerk was al klaar, maar verder kon er op begrip van de geboekte artiesten gerekend worden en hebben we iets kunnen regelen”, zegt Katja Lammens. “De mensen, die al een kaart gekocht hebben, krijgen ze uiteraard terugbetaald of mogen ze houden voor volgend jaar. We begrijpen dat dit voor veel mensen geen leuk nieuws is, maar we beloven onze energie op te stapelen en volgend jaar voor een onvergetelijke kermis te zorgen.”

Steun op Gelbergse Nacht

In Kortenaken vindt er rond halfoogst nog een belangrijke kermis plaats, namelijk die van Hoeleden-Dries. Ook hier is de programmatie van de 114de editie volledig klaar met onder meer de nieuwe Retro House Party met dj Jan Vervloet, een optreden van niemand minder dan Get Ready en van Domino, een wielerwedstrijd, seniorennamiddag en het traditioneel afsluitende tractortreffen. “Wij hopen dat de veiligheidsmaatregelen tegen augustus wat teruggeschroefd zijn zodat plaatselijke evenementen in een dorp met minder dan duizend bezoekers toegestaan zijn”, zegt Pieter Boesmans van het bestuur. “Natuurlijk primeert de gezondheid van ons dorp, dus we kunnen alleen maar de richtlijnen van de overheid volgen op dit moment. Maar mocht onze kermis mogen plaatsvinden, zullen we een Gelbergse Nacht doen om onze collega’s te steunen.”

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden.