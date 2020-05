Geen centen en doorgedreven behandeling konden verwaarloosde hond Vic nog helpen. Bij Beleefhoeve Pantouf doen ze een oproep: “is de zorg voor je dier niet meer mogelijk, maak er dan geen slachtoffer van en zoek tijdig een oplossing” Vanessa Dekeyzer

18 mei 2020

18u00 0 Kortenaken Een jaar geleden startte vzw Beleefhoeve Pantouf via onze krant een crowdfunding op voor hond Vic. Zijn ernstige toestand van verwaarlozing liet velen niet onberoerd. Ondanks alle giften en alle mogelijke inspanningen door de uitbaters van Pantouf, is Vic overleden.

Veertien maanden geleden werd de toen eenjarige Vic afgestaan aan de vzw Beleefhoeve omdat de eigenaars niet de financiële middelen hadden om hun hond, die in zware gezondheidsproblemen terecht was gekomen, te verzorgen. Yelle Ergo en haar gezin ontfermden zich meteen vol overgave over de hond. En dankzij het grote succes van de crowdfunding kon Vic de nodige zorgen krijgen. “In maart mochten we zijn tweede verjaardag vieren”, zegt Yelle van Pantouf. “Door corona deden we dat wat anders en lieten we bij alle vrijwilligers die Vic mee verzorgd hebben, lekkere pecantaartjes leveren. Zo kon iedereen mee genieten van zijn verjaardag.”

Hij besloot dat het genoeg was geweest Yelle Ergo

Niemand kon toen vermoeden dat het Vic zijn laatste verjaardag zou zijn. Bij Pantouf zijn ze kapot van verdriet. “Na een jaar van intensieve verzorging, van groeien, van vallen en opstaan en vooral van doorzetten, heeft zijn hartje het alsnog begeven”, vertelt Yelle. “Zijn ademhaling verliep afgelopen zaterdag wat moeizamer. Gelukkig mochten we de avond zelf nog naar de dierenarts. Ook de dierenartsassistente offerde haar zaterdagavond op en haastte zich naar de praktijk. We bleven tijdens de onderzoeken permanent aan Vic zijn zijde en zagen hoe zijn ademhaling na een tijdje wegzakte en zijn hartslag zachtjes uitdoofde. Er werd nog geprobeerd hem te reanimeren, maar hij besloot dat het genoeg was geweest. Zijn erg verzwakte lichaam was op.”

“Het verdriet om Vic is erg groot bij veel mensen, zo blijkt uit de vele steunreacties die we ontvangen van mensen over het hele land en zelfs uit het buitenland”, zegt Yelle. “Dat toont aan dat Vic in zijn veel te korte en oneerlijke leven vele mensen heeft geraakt. Het vult ons met geluk dat hij ons bij de hand nam en hij ons een jaar lang mee nam in zijn reis. Hij zorgde voor verbinding, voor vreugde en voor hoop bij klein en groot. We danken dan ook iedereen die hem door dik en dun gesteund heeft. De dierenarts en haar team voor wie geen enkele vraag te veel was en die alles gedaan hebben wat ze konden voor hem. De vrijwilligers op de vzw , zijn ‘dogsitters’ die paraat waren toen hij nog in kritische toestand vertoefde en permanent toezicht nodig had. De mensen die ons aangemoedigd hebben, die een activiteit voor hem op touw gezet hebben om wat centjes in te zamelen, die hem in graag gezien hebben.”

Als laatste doen ze bij Pantouf graag nog een oproep. “Meer dan een jaar geleden werd Vic het slachtoffer van een fout gelopen relatie. Hij werd ziek en omdat zijn baasjes te erg in hun conflict en verdriet zaten, was er onvoldoende zorg voor hem. Is de zorg voor je dier niet meer mogelijk door welke moeilijke omstandigheden dan ook, maak er dan geen slachtoffer van en zoek tijdig een oplossing, ook al doet dat pijn. Contacteer een asiel, een erkende herplaatsingsdienst, een betrouwbaar persoon die de zorg van je vriend kan overnemen en biedt zo jouw dier de mooie toekomst die hij verdient.”